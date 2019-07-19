Названо точное количество киевлян

Среди жителей столицы преобладают женщины. Их зарегистрировано 1 504 144, что составляет 56,7% от общего количества киевлян.

В Киеве официально зарегистрированы 2 миллиона 651 тысяча 235 человек. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян на странице в Facebook.

По его словам, об этом свидетельствуют данные Электронного реестра территориальной громады.

"В Киеве официально зарегистрировано 2 миллиона 651 тысяча 235 человек. Это данные из Электронного реестра нашей территориальной громады, кстати, первого в Украине. Мы пока что единственный город, где точная и актуальная информация о численном составе зарегистрированного населения находится в электронном виде", – отметил Давтян.

По его словам, реестр дает возможность контролировать уровень заселенности районов, спрогнозировать развитие города на последующие годы, а также владеть информацией о демографическом состоянии.

Как отмечают в пресс-службе КГГА, с помощью реестра можно также определить:

распределение лиц по полу и возрасту (эти данные дают понять, в частности, сколько детей пойдет в детский сад или школу в ближайшем учебном году);

средний возраст населения (данные могут помочь спрогнозировать развитие на следующие годы: станет ли больше людей трудоспособного возраста, возрастет ли рождаемость);

количество пенсионеров (это помогает определить, сколько необходимо средств на городские льготы для данной категории);

уровень заселенности районов (важно учитывать при проэктировании зданий, коммуникаций, транспортных развязок).

Давтян также привел интересный факт: количество женщин, живущих в Киеве превышает количество мужчин-киевлян. На сегодня зарегистрировано 1 504 144 женщины, что составляет 56,7% от общего количества жителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве за пять лет переименовали более двухсот улиц. В результате этого замены требуют 1377 домовых указателей.

Напомним, сельское население Украины сократилось на треть за 10 лет.

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