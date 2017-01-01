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Почти 100 картин XIX века обнаружили на таможне в Киеве

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Все картины были скрыты от таможенного контроля между современными деревянными рамками. Одно из полотен датировано 1842 годом.
Получателем этого груза должен был стать француз
Получателем этого груза должен был стать француз
facebook.com/SFSofUkraine

Столичные таможенники задержали грузовик с 98 старинными полотнами, которые прибыли в Украину из Франции. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Киевской городской таможней ГФС в грузовике с деревянными рамами для картин, прибывшем в Украину из Франции, обнаружены 98 художественных полотен, старейшее из которых датировано 1842 годом. Все картины были скрыты от таможенного контроля между современными деревянными рамками", - говорится в сообщении.

Как отмечается, получателем этого груза должен был стать француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако до сих пор этот человек так и не явился в Киевскуюй городскую таможню ГФС.

По предварительной визуальной оценке экспертов, ряд полотен имеет ценность. Однако об их окончательной культурной и материальной ценности можно будет говорить после проведения соответствующей экспертизы. На сегодняшний день картины находятся в зоне таможенного контроля Киевской городской таможни ГФС, продолжается осмотр.

Ныне в действиях лиц, организовавших эту сделку, усматриваются признаки нарушения таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена ст. 483 Таможенного кодекса Украины - перемещение с сокрытием от таможенного контроля. Санкции статьи предусматривают штраф в размере 100 процентов стоимости товара и его конфискацию.

После завершения всех таможенных формальностей будет составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Ранее сообщалось, что пропавшую картину да Винчи нашли на яхте принца. Самая дорогая картина в истории ранее пропала из Лувра в Абу-Даби, но сейчас нашлась на яхте у саудовского принца.

 

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Теги: Киев, Таможня, картины, фото, живопись, картина, картины живопись
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Источник: korrespondent.net

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