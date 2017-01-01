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Возле Рады задержали дезертира с гранатой

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Полиция задержала возле здания Верховной Рады жителя Полтавщины с гранатой. Мужчина находится в розыске за дезертирство.
Возле здания Рады задержали мужчину с гранатой
Возле здания Рады задержали мужчину с гранатой
ТСН

Полиция Киева задержала в пятницу, 19 июля, у здания Верховной Рады мужчину с гранатой в сумке, сообщили агентству Интерфакс-Украина в столичной полиции.

"Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в канун дня голосования на выборах. У здания парламента, где вечером должна состояться встреча Вакарчука (лидер партии Голос Святослав Вакарчук – ред) с избирателями, полицейские задержали 22-летнего жителя Полтавской области, который находится в розыске за дезертирство", - рассказал собеседник агентства.

Следственно-оперативная группа в настоящее время проводит с задержанным следственные действия, устанавливая, где он взял боеприпас и с какой целью принес его под здание Верховной Рады.

 

Ранее сообщалось, что полиция перешла на усиленный режим из-за выборов. Силовики будут работать в усиленном режиме с 15 по 28 июля. С начала предвыборной кампании открыто 210 дел.

 

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Теги: фото, Рада, Верховная Рада, граната, дезертиры
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Источник: korrespondent.net

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