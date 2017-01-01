В Киеве за полгода произошло почти 20 тысяч ДТП

Полиция привлекла к административной ответственности более шести тысяч водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

ДТП на площади Демеевской в Киеве, в котором погибли четыре человека Информатор

За первое полугодие 2019 года в столице Украины было зарегистрировано 19 тыс. 221 ДТП, из них 1023 – с пострадавшими. Об этом накануне сообщила патрульная полиция Киева.

"По видам ДТП преобладают столкновения двух и более автомобилей (75%), 16% – наезд на стоящее транспортное средство, и 6% – наезд на препятствие. Наезд на пешехода – 2,5%, наезд на велосипедиста – 0,3%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего аварии происходят по пятницам, в период между 17-ю и 18-ю часами – именно в это время наблюдается увеличенный автомобильный поток в направлении выезда из города. Меньше всего аварий фиксируется в выходные.

Основными причинами ДТП, по данным полиции, является нарушение правил маневрирования (47%), несоблюдение дистанции (25%) и превышение безопасной скорости (13%).

"Если отдельно анализировать ДТП с пострадавшими, то к этим причинам следует добавить еще аварии из-за вождения в состоянии опьянения и нарушения правил проезда перекрестков", – добавили в патрульной полиции Киева.

За первое полугодие этого года столичные патрульные привлекли к административной ответственности 6083 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Ранее в Киеве прицеп раздавил голову водителю фуры. Мужчина поднял прицеп грузовика на упоры и залез между колесом и дном прицепа.

Также сообщалось, что под Киевом в результате ДТП в огне погибли двое военнослужащих ВСУ и еще один пострадал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet