Один из участников тройного ДТП рассказал, что в салоне Lexus находился предмет, похожий на пистолет, а от водителя шел запах алкоголя.

Утром в Киеве недалеко от нового моста, который в народе называют "мостом Кличко", произошло тройное ДТП, после которого один из водителей скончался. Об этом сообщает Информатор в субботу, 20 июля.

"По словам водителя Газели, он спускался по Владимирскому спуску в сторону Почтовой площади и увидел, как Lexus вылетел на встречную полосу, врезался в Ssang Yong, а после и в его грузовик. После столкновения автомобиль продолжал буксовать на месте. Подойдя к Lexus, он увидел, что за рулем сидит мужчина, который бьется в конвульсиях", – говорится в сообщении.

Мужчину достали из авто и вызвали скорую, но пострадавший скончался до приезда медиков. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт. Мужчине было около 50 лет.

"Водитель ГАЗели также сообщил, что в салоне Lexus находился предмет, похожий на пистолет, а от водителя шел запах алкоголя", – пишет издание.

Место ДТП оградили патрульные. Детали происшествия устанавливаются.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве возле "моста Кличко" водитель Lexus попал в ДТП и умер

Напомним, за первое полугодие 2019 года в Киеве произошло почти 20 тысяч ДТП, из них 1023 – с пострадавшими.

Ранее стало известно, что в Киеве прицеп раздавил голову водителю фуры. Мужчина поднял прицеп грузовика на упоры и залез между колесом и дном прицепа.

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