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В Киеве возле "моста Кличко" водитель Lexus попал в ДТП и умер

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Один из участников тройного ДТП рассказал, что в салоне Lexus находился предмет, похожий на пистолет, а от водителя шел запах алкоголя.
Причиной смерти водителя Lexus мог быть инфаркт
Причиной смерти водителя Lexus мог быть инфаркт
Информатор

Утром в Киеве недалеко от нового моста, который в народе называют "мостом Кличко", произошло тройное ДТП, после которого один из водителей скончался. Об этом сообщает Информатор в субботу, 20 июля.

"По словам водителя Газели, он спускался по Владимирскому спуску в сторону Почтовой площади и увидел, как Lexus вылетел на встречную полосу, врезался в Ssang Yong, а после и в его грузовик. После столкновения автомобиль продолжал буксовать на месте. Подойдя к Lexus, он увидел, что за рулем сидит мужчина, который бьется в конвульсиях", – говорится в сообщении.

Мужчину достали из авто и вызвали скорую, но пострадавший скончался до приезда медиков. Предварительно, причиной смерти стал инфаркт. Мужчине было около 50 лет.

"Водитель ГАЗели также сообщил, что в салоне Lexus находился предмет, похожий на пистолет, а от водителя шел запах алкоголя", – пишет издание.

Место ДТП оградили патрульные. Детали происшествия устанавливаются.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве возле "моста Кличко" водитель Lexus попал в ДТП и умер

Напомним, за первое полугодие 2019 года в Киеве произошло почти 20 тысяч ДТП, из них 1023 – с пострадавшими.

Ранее стало известно, что в Киеве прицеп раздавил голову водителю фуры. Мужчина поднял прицеп грузовика на упоры и залез между колесом и дном прицепа.

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, водитель, Lexus, умер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxerogos    20.07.2019, 12:46
Оценка:  -2
Boxerogos
На его месте должен был быть Педя Пидоpoшенко.Но и его черёд скороя придёт землю удобрять своей свинной тушкой.
bimba08    20.07.2019, 13:20
Оценка:  0
bimba08
На его месте должен был быть твой горячо любимый пуйло.
Boxerogos    20.07.2019, 13:26
Оценка:  0
Boxerogos
Хyecoc дырявый,он твой любимый,а не мой.Я украинский гражданин и мне не интересны президенты других стран.Твой бох и кормилец Педя-преступник,и должен сидеть в тюрьме,или лежать в земле.Аминь.
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