Появилось видео момента смертельного ДТП в Киеве

За три часа до столкновения на Братиславской водителя Daewoo останавливали за нетрезвое вождение.

Момент лобового столкновения Daewoo Nexia с Hyundai i30, в результате которого один из автомобилей смяло вдвое, опубликовано на странице Киев Оперативный в Facebook 20 июля.

ДТП произошло на улице Братиславской в Киеве 19 июля. Водитель Daewoo погиб на месте. Водитель автомобиля Hyundai i30 был госпитализирован с переломом ноги.

Сообщается, что за три часа до столкновения водителя Daewoo патрульные оформляли за нетрезвое вождение.

Внимание! Просмотр видео не рекомендуется впечатлительным людям

Утром 20 июля в Киеве недалеко от "моста Кличко" произошло тройное ДТП, после которого один из водителей скончался.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2019 года в Киеве зарегистрировали почти 20 тысяч ДТП.

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