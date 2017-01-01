Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Дарницкой ТЭЦ в Киеве произошел пожар

Комментариев: 0
На территории ТЭЦ на ул. Гната Хоцкевича произошло короткое замыкание, пожар удалось ликвидировать.
В Киеве горела ТЭЦ
В Киеве горела ТЭЦ
facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве в субботу, 20 июля, произошел пожар на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которая находится на улице Гната Хоткевича.
 
На одном из агрегатов  Дарницкой ТЭЦ произошло короткое замыкание, пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет. Об этом говорится на странице ГУ ГосЧС в Киеве на странице в Facebook.
 
“20 июля в 21:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступила информация о том, что на территории ТЭЦ на вул. Гната Хоткевича произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением силового агрегата, который находится на специализированном козловому кране”, - отмечается в сообщении.
 
В 22:08 пожар был локализован, а в 22:26 – ликвидирован. Огонь тушили пять единиц техники и 23 сотрудника личного состава ГУ ГосЧС в Киеве. Обошлось без пострадавших.

В Киеве дотла сгорел пассажирский автобус

Ранее сообщалось, что в Киевской области пожар уничтожил 10 гектаров пшеницы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, Дарница, пожар, ТЭЦ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь