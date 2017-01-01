Под Киевом работники ритуальных служб устроили драку со стрельбой
В Ирпене произошел конфликт между двумя организациями, которые занимаются ритуальными услугами. В результате драки со стрельбой пострадал 26-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
"Ссора между работниками погребальных служб, которая переросла в драку со стрельбой, произошла среди группы людей. Так, старший мужчина, грубо нарушая общественный порядок, действуя с особой дерзостью, нанес кулаком удар в лицо младшему оппоненту. Затем он выхватил пистолет и произвел два выстрела", – говорится в сообщении.
Пострадавшего 26-летнего жителя Ворзеля госпитализировали. Медики диагностировали непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.
На месте "разборок" полицейские обнаружили и изъяли оружие ПМР калибра 9 мм, разрешительные документы, магазин и шесть патронов с резиновыми пулями. Также изъят и помещены на площадку временного содержания автотранспорт участников конфликта.
"Стрелком оказался 59-летний житель пгт. Гостомель. Он сейчас задержан", - добавили в полиции.
По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в одном из торговых центров Харькова мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Его задержали.
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