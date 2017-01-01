Под Киевом работники ритуальных служб устроили драку со стрельбой

Конфликт между двумя организациями, которые занимаются ритуальными услугами, закончился дракой со стрельбой.

В Ирпене произошел конфликт между двумя организациями, которые занимаются ритуальными услугами. В результате драки со стрельбой пострадал 26-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Ссора между работниками погребальных служб, которая переросла в драку со стрельбой, произошла среди группы людей. Так, старший мужчина, грубо нарушая общественный порядок, действуя с особой дерзостью, нанес кулаком удар в лицо младшему оппоненту. Затем он выхватил пистолет и произвел два выстрела", – говорится в сообщении.

Пострадавшего 26-летнего жителя Ворзеля госпитализировали. Медики диагностировали непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.

На месте "разборок" полицейские обнаружили и изъяли оружие ПМР калибра 9 мм, разрешительные документы, магазин и шесть патронов с резиновыми пулями. Также изъят и помещены на площадку временного содержания автотранспорт участников конфликта.

"Стрелком оказался 59-летний житель пгт. Гостомель. Он сейчас задержан", - добавили в полиции.

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в одном из торговых центров Харькова мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Его задержали.

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