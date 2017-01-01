В Киеве предупреждают о проблемах с траффиком из-за визита премьера ОАЭ
Управление государственной охраны предупреждает о возможном ограничении движения в Киеве 21-24 июля в связи с визитом премьер-министра ОАЭ И. В. Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума. Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны.
УГО будет сопровождать премьера ОАЭ на территории Украины в течение 4 дней.
Согласно закону, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.
Ранее сообщалось, что Киев вошел в топ-15 в мире по пробкам на дорогах. Эксперты подсчитали, что во время поездок в будние дни киевляне тратят час на получасовую поездку по городу.
Напомним, в Укравтодоре назвали три самые опасные дороги Киевской области. Именно на них происходит наибольшее количество ДТП под Киевом.
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