Пьяный водитель зачитал патрульным рэп в Киеве

После нарушения правил дорожного движения пьяный мужчина читал полиции рэп, каялся и даже записал видеообращение к другим водителям с призывом не повторять его ошибок.

В Киеве водитель в нетрезвом виде читал для патрульных рэп и записал видеообращение, где призвал других водителей не последовать его примеру - не садиться за руль пьяным. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в воскресенье, 21 июля.

"Вчера, около 22 часов, патрулируя улицу Академика Каблукова, инспекторы услышали звук тормозов и автомобиль ВАЗ, который на большой скорости выехал из-за поворота многоэтажки. За автомобилем бежало около 10 человек, которые пытались помешать водителю выехать с дворовой территории", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Своим автомобилем патрульные перегородиливыезд со двора и остановили водителя ВАЗ. "Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения и сразу сообщил патрульным, что употреблял алкоголь и готов за это понести наказание", - добавили правоохранители.

По словам водителя, он выпил 0,5 литра водки и решил заночевать в автомобиле своего товарища, но его родная сестра, понимая, что он может натворить беды, забрала ключи от автомобиля. Все его друзья отговаривали мужчину от идеи ночевать в салоне транспортного средства, но мужчина пообещал им, что не поедет кататься. Получив ключи от транспортного средства, мужчина мгновенно его завел и попытался быстро уехать чем дальше, но наткнулся на экипаж патрульных.

Проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался, инспекторы составили на мужчину протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП. Как отмечается, у мужчины также не было при себе водительского удостоверения, и он не включил указатель поворота, когда выезжал из-за дома, а поэтому дополнительно на водителя патрульные вынесли постановление за нарушение ПДД.

"При оформлении административных материалов, водитель читал для патрульных рэп, каялся и даже записал видеообращение к другим водителям с просьбой не садиться за руль в состоянии опьянения, потому что патрульные всегда появляются в нужном месте в нужное время", - добавили в столичной патрульной полиции.

Напомним, что ранее в Киеве возле "моста Кличко" водитель Lexus попал в ДТП и умер.

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