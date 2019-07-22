Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На въезде в Киев остановили автобусы с подозрительными лицами

Комментариев: 1
В полицию поступили обращения об автобусах с подозрительными людьми от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.
На въезде в Киев остановили автобусы с подозрительными лицами
facebook.com/pol.kyivregion

Полиция проверяет информацию о передвижении подозрительных лиц в направлении Киеве, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области вечером 21 июля.

"За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

"Сейчас полиция проверяет полученную информацию", - говорится в сообщении.

Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев.

Ранее сегодня сообщалось, что полиция Харьковской области проверяет цель визита группы лиц, прибывших в Изюмский район на шести автобусах.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, полиция, автобус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
andy55524    22.07.2019, 00:16
Оценка:  0
andy55524
полиции посоветую, в очко петарду задержаному... быстрее расколется.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь