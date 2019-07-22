На въезде в Киев остановили автобусы с подозрительными лицами

В полицию поступили обращения об автобусах с подозрительными людьми от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

Полиция проверяет информацию о передвижении подозрительных лиц в направлении Киеве, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области вечером 21 июля.

"За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова.

"Сейчас полиция проверяет полученную информацию", - говорится в сообщении.

Во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев.

Ранее сегодня сообщалось, что полиция Харьковской области проверяет цель визита группы лиц, прибывших в Изюмский район на шести автобусах.

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