Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве члены комиссии подписали протоколы до завершения голосования

Комментариев: 0
Нарушения были зафиксированы на участках в Голосеевском и Соломенском районах, начато уголовное производство.
В Киеве возбуждены дела из-за подписания протоколов до завершения голосования
В Киеве возбуждены дела из-за подписания протоколов до завершения голосования
facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве члены участковых избирательных комиссий в Голосеевском и Соломенском районах подписали протоколы подсчета голосов до окончания голосования на выборах в Раду, полиция возбудила уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

О нарушении сообщил в полицию один из наблюдателей на выборах. "В Голосеевском районе столицы наблюдательница сообщила в полицию, что обнаружила подписанный членами участковой избирательной комиссии протокол подсчета голосов. На то время процесс голосования продолжался", - говорится в сообщении.

По адресу выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции, информация подтвердилась; по данному факту начато уголовное производство за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей от пяти до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

В полиции также сообщили об аналогичном инциденте в Соломенском районе Киева. "Наблюдатель заметил, что члены комиссии подписывают незаполненный протокол подсчета голосов и вызвал полицию. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала этот факт", - говорится в сообщении.

По второму факту также начато уголовное производство по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей от трех до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Ранее в Мирнограде Донецкой области была зафиксирована попытка вброса бюлетеней. Нарушение произошло на 50 округе, участок №140754.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, полиция, уголовное производство, протокол, подсчет голосов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь