В Киеве члены комиссии подписали протоколы до завершения голосования

Нарушения были зафиксированы на участках в Голосеевском и Соломенском районах, начато уголовное производство.

В Киеве члены участковых избирательных комиссий в Голосеевском и Соломенском районах подписали протоколы подсчета голосов до окончания голосования на выборах в Раду, полиция возбудила уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

О нарушении сообщил в полицию один из наблюдателей на выборах. "В Голосеевском районе столицы наблюдательница сообщила в полицию, что обнаружила подписанный членами участковой избирательной комиссии протокол подсчета голосов. На то время процесс голосования продолжался", - говорится в сообщении.

По адресу выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции, информация подтвердилась; по данному факту начато уголовное производство за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей от пяти до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

В полиции также сообщили об аналогичном инциденте в Соломенском районе Киева. "Наблюдатель заметил, что члены комиссии подписывают незаполненный протокол подсчета голосов и вызвал полицию. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала этот факт", - говорится в сообщении.

По второму факту также начато уголовное производство по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей от трех до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Ранее в Мирнограде Донецкой области была зафиксирована попытка вброса бюлетеней. Нарушение произошло на 50 округе, участок №140754.

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