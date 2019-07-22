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В Киеве мужчину выбросили из окна: Преступники задержаны

Комментариев: 1
Детали и виновников случившегося выяснит следствие.
В Киеве мужчину выбросили из окна: Преступники задержаны
© kiev.informator.ua
Фото 1/6
  • Инцидент произошел в заброшенном здании
  • Инцидент произошел в заброшенном здании
  • Инцидент произошел в заброшенном здании
  • Инцидент произошел в заброшенном здании
  • Инцидент произошел в заброшенном здании
  • Инцидент произошел в заброшенном здании
В Киеве мужчину выбросили из окна: Преступники задержаны
Инцидент произошел в заброшенном здании
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В Киеве на улице Оросительной, 3, 21 июля мужчину вытолкнули из окна второго этажа заброшенного здания. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести забрала скорая.

Об этом сообщает Информатор, пообщавшись в правоохранителями на месте.

Сообщение о происшествии поступило около 18:15. Правоохранителям на месте удалось задержать подозреваемых. Это мужчина и женщина среднего возраста, предварительно, без определенного места жительства. 

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“Двое мужчин и женщина находились на втором этаже в заброшке. Во время распития алкогольных напитков между ними произошел конфликт, вследствие которого мужчину толкнули в окно. Он упал, но, к счастью, остался жив. Его увезла скорая. Двух других участников конфликта задержали на месте правоохранители. На них надели наручники“, - говорится в сообщении.

На месте работали пять нарядов полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей случившегося, место преступления оградили лентой. 

Как сообщалось, в Днепре двое мужчин тащили по улице труп.

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Теги: Киев, окно, задержание
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Комментариев (2)
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Хулиганка*    22.07.2019, 12:29
Оценка:  -1
Хулиганка*
активисты резвятся...
Via_dolorosa    22.07.2019, 12:35
Оценка:  0
Via_dolorosa
наверно ватника выкинули который тут про_росийские настроения сеял.
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