Детали и виновников случившегося выяснит следствие.

В Киеве мужчину выбросили из окна: Преступники задержаны

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В Киеве мужчину выбросили из окна: Преступники задержаны

В Киеве на улице Оросительной, 3, 21 июля мужчину вытолкнули из окна второго этажа заброшенного здания. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести забрала скорая.

Об этом сообщает Информатор, пообщавшись в правоохранителями на месте.

Сообщение о происшествии поступило около 18:15. Правоохранителям на месте удалось задержать подозреваемых. Это мужчина и женщина среднего возраста, предварительно, без определенного места жительства.

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“Двое мужчин и женщина находились на втором этаже в заброшке. Во время распития алкогольных напитков между ними произошел конфликт, вследствие которого мужчину толкнули в окно. Он упал, но, к счастью, остался жив. Его увезла скорая. Двух других участников конфликта задержали на месте правоохранители. На них надели наручники“, - говорится в сообщении.

На месте работали пять нарядов полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей случившегося, место преступления оградили лентой.

Как сообщалось, в Днепре двое мужчин тащили по улице труп.