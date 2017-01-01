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В Киеве в интересах "ЛДНР" расхищали коммунальную недвижимость

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В рамках уголовного производства будут наложены аресты на незаконно отчужденное имущество.
Недвижимость расхищали в самом центре столицы
Недвижимость расхищали в самом центре столицы
1news.com.ua

В Киеве разоблачили масштабный механизм по присвоению коммунального имущества в особо крупных размерах в интересах боевиков “ЛДНР“.

Об этом сообщает 1NEWS.

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По данным спецслужбы, группа лиц с использованием реквизитов Брянковского городского суда Луганской области, находясь на временно оккупированной территории, подделала ряд судебных решений, на основании которых осуществлялась незаконная перерегистрация коммунального имущества в украинской столице.

В дальнейшем незаконно отчужденое недвижимое имущество, которое преимущественно находится в историческом центре Киева реализовывалось аффилированным коммерческим компаниям, учредителями которых были организаторы сделки.

По результатам проведенных мероприятий, организатору схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

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В рамках уголовного производства будут наложены аресты на незаконно отчужденное имущество и инициированы судебные иски органов прокуратуры с целью возвращения его в коммунальную собственность.

Как сообщалось 19 июля, сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы компаний “Мотор Сич“, которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации “ДНР“. 

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Теги: "ДНР", "ЛНР", мошенничество, недвижимость, Киев
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