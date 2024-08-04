Полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из "скорой" в Киеве

Раздетый пациент выпрыгнул из машины скорой помощи на полном ходу, вскочил на ноги и убежал по проезжей части.

В Киеве из кареты скорой помощи на ходу выпрыгнул полуголый пациент и убежал в неизвестном направлении. Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebookв четверг, 25 июля.

Под видео инцидента сообщили, что сбежавший от врачей - это мужчина, который пытался свести счеты с жизнью и устроил дебош на крыше здания Владимирского рынка днем ранее. Тогда он забрался на кровлю и угрожал, что прыгнет вниз. Жители столицы вызвали экстренные службы.

Патрульные попытались его словить, но в ответ он начал сталкивать копа с крыши. Также на крышу залез очевидец, который помог заковать мужчину в наручники.

Напомним, что ранее в США голых велосипедистов обстреляли краской.

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