Полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из "скорой" в Киеве
В Киеве из кареты скорой помощи на ходу выпрыгнул полуголый пациент и убежал в неизвестном направлении. Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebookв четверг, 25 июля.
Под видео инцидента сообщили, что сбежавший от врачей - это мужчина, который пытался свести счеты с жизнью и устроил дебош на крыше здания Владимирского рынка днем ранее. Тогда он забрался на кровлю и угрожал, что прыгнет вниз. Жители столицы вызвали экстренные службы.
Патрульные попытались его словить, но в ответ он начал сталкивать копа с крыши. Также на крышу залез очевидец, который помог заковать мужчину в наручники.
Напомним, что ранее в США голых велосипедистов обстреляли краской.
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