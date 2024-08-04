В Киеве разоблачили группу "черных риелторов"

Они по сговору проворачивали аферы, чтобы завладеть недвижимостью умерших киевлян, обманывая их законных наследников.

Государственное бюро расследований и Генпрокуратура разоблачили аферистов из числа адвокатов, бывшего судьи и нотариуса, которые организовали преступную группу и проворачивали аферы с недвижимостью умерших киевлян. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первая замдиректора ГБР Ольга Варченко в четверг, 25 июля.

"Аферу разоблачили до того, как злоумышленникам удалось довести ее до конца. Мы собрали доказательства, указывающие на причастность подозреваемых к трем эпизодам дела, задержанным сообщили о подозрении по статьям "мошенничество", "подделка документов, печатей, штампов и бланков". Материалы следствия передали на ознакомление стороне защиты", - отметила Варченко.

В ГБР не исключают, что подозреваемые будут затягивать ознакомление, пытаясь выиграть себе время. Между тем следствие успеет проанализировать ряд других документов, которым также будет дана оценка.

Теперь у пострадавших - настоящих наследников недвижимости - есть все шансы вернуть себе имущество в гражданском порядке.

О том, что квартирами их покойных родственников уже завладели мошенники, законные наследники даже не догадывались. Узнавали об этом, только когда приходили к нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела. И выясняли, что оно, оказывается, уже открыто, ведет его другой нотариус и фигурируют там совсем другие люди, фамилии которых настоящие родственники умерших владельцев квартир никогда не слышали.

Шокированные такими известиями люди не знали, что делать. Приходили к нотариусу, открывшему наследственное дело. Тот деталей не раскрывал, а лишь разводил руками: дескать, не знаю. Но тут же предлагал воспользоваться услугами "грамотного адвоката, который поможет вернуть жилье".

Напомним, что ранее глава РГА в Ровенской области требовал взятку в $300 тысяч.

Также сообщалось, что ГБР расследует разворовывание 10 млн грн в Укрспецэкспорте.

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