Центр Киева перекроют на выходных из-за праздника

Из-за празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины в центре столицы перекроют движение автомобилей.

В Киеве ограничат движение на выходных ukranews.com

В Киеве 27-28 июля будут отмечать День крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим будет ограничено дорожное движение в центре города. Об этом сообщает пресс-центр КГГА в четверг, 25 июля.

27 июля с 6:00 до 16:30 проезд будет запрещен:

- на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской),

- ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади),

- Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади),

- Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),

- ул. Михаила Грушевского,

- ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы),

- ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной)

28 июля, с 11:00 до 13:30 перекроют движение по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).

Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем КГГА сообщит дополнительно.

Напомним, что ранее полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из "скорой" в Киеве.

Также сообщалось, что в Киеве хулиганы избили копа и забрали пистолет.

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