Центр Киева перекроют на выходных из-за праздника
В Киеве 27-28 июля будут отмечать День крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим будет ограничено дорожное движение в центре города. Об этом сообщает пресс-центр КГГА в четверг, 25 июля.
27 июля с 6:00 до 16:30 проезд будет запрещен:
- на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской),
- ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади),
- Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади),
- Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),
- ул. Михаила Грушевского,
- ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы),
- ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной)
28 июля, с 11:00 до 13:30 перекроют движение по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).
Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем КГГА сообщит дополнительно.
Напомним, что ранее полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из "скорой" в Киеве.
Также сообщалось, что в Киеве хулиганы избили копа и забрали пистолет.
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тебя так колбасит щас от того, что Русь крестили в Киеве,
контуженое наци путинское????