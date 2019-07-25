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Центр Киева перекроют на выходных из-за праздника

Комментариев: 3
Из-за празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины в центре столицы перекроют движение автомобилей.
В Киеве ограничат движение на выходных
В Киеве ограничат движение на выходных
ukranews.com

В Киеве 27-28 июля будут отмечать День крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим будет ограничено дорожное движение в центре города. Об этом сообщает пресс-центр КГГА в четверг, 25 июля.

27 июля с 6:00 до 16:30 проезд будет запрещен:

- на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской),

- ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади),

- Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади),

- Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),

- ул. Михаила Грушевского,

- ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы),

- ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной)

28 июля, с 11:00 до 13:30 перекроют движение по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).

Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем КГГА сообщит дополнительно.

Напомним, что ранее полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из "скорой" в Киеве.

Также сообщалось, что в Киеве хулиганы избили копа и забрали пистолет.

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Теги: автомобили, Киев, транспорт, машины, движение, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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colavova    26.07.2019, 02:15
Оценка:  +1
colavova
а Кирюше въезд запрещён?
Антибес    25.07.2019, 22:43
Оценка:  -5
Антибес
А парад геев-недобитков из числа воякив ОтсОС будет?
WTF2wtf    26.07.2019, 01:17
Оценка:  +3
WTF2wtf
Boxerogos,
тебя так колбасит щас от того, что Русь крестили в Киеве,
контуженое наци путинское????
LoveFreedom    26.07.2019, 07:39
Оценка:  0
LoveFreedom
думаю что таких отсосов как ты кацапик не будит))так что не надейся тебя не пригласят)
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