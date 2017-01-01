В Киеве за рейдерство задержали госрегистраторов

Злоумышленники вносили в реестры Минюста фиктивные данные об аренде земли, убытки составили больше 30 млн грн.

В Киеве разоблачена противоправная деятельность группы государственных регистраторов, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что должностные лица столичного коммунального предприятия, которое осуществляет регистрацию недвижимости, систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных. В частности, имея доступ к электронным реестрам Минюста, без ведома граждан регистрировали их учредителями и руководителями хозяйствующих субъектов, а также вносили фиктивные данные о договорах на аренду земельных участков.

Задокументировано более 20 махинаций. По оценке СБУ, убытки пострадавших от рейдерских захватов имущества превышают 30 млн гривень. В рамках открытого уголовного производства проведены обыски по месту проживания фигурантов и регистрации коммунального предприятия. Изъяты претензионные судебные документы, распоряжения Минюста, печати предприятия и другие доказательства.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал антирейдерский указ. Предлагаемые изменения помогут минимизировать риски рейдерства в Украине, считают в Офисе президента.

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