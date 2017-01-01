В Киеве задержали банду фальшивомонетчиков

Они сбывали фальшивую иностранную валюту в столице - правоохранители изъяли у них почти миллион фальшивых евро.

В Киеве задержали группу "делков" с фальшивыми деньгами facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве задержали группу лиц, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в пятницу, 26 июля.

"Задержаны трое, двум уже сообщили (подозрение), с третьим проводятся следственные действия", - заявила спикер прокуратуры Надежда Максимец.

Правоохранители задержали подозреваемых в результате спецоперации при оперативной закупке. Проведен обыск в помещении, где сбывали поддельную иностранную валюту. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли почти 2000 купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро на общую сумму 998 тысяч евро.

Задержанным объявлено подозрение по ч. 2 ст. 199 УК (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи). Прокуратура будет просить суд арестовать подозреваемых.

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Напомним, что ранее в Киеве на взятке задержали главного налогового ревизора.

Также сообщалось, что в Черниговской области начальник таможенного поста задержан на взятке.

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