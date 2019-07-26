В центре Киева "накрыли" крупную онлайн-порностудию

В арендованной квартире "работали" более 20 девушек, которые в режиме онлайн общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.

В Киеве правоохранители разоблачили онлайн-порностудию, сообщает отдел коммуникации полиции столицы.

Так, более 20 девушек "работали" в арендованной квартире в центре столицы. В режиме онлайн они общались с клиентами и транслировали видео порнографического характера.

Информацию о незаконной деятельности веб-порностудии получили работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми столичной полиции. По данному факту было начато уголовное производство.

"В рамках досудебного расследования установлено, что главный фигурант интимного бизнеса - 32-летний киевлянин, ранее не судимый. Мужчина в центре столицы арендовал для студии трехэтажную квартиру, где работали порномоделями девушки в возрасте от 18-ти до 30-ти лет. Через веб-камеру они общались с клиентами, выполняя действия сексуального характера", - отметил и.о. начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве Алексей Гаврилюк.

По данным полиции, от деятельности студии ежемесячно организатор получал незаконный доход в размере около 20 тыс. долларов. Установлено, что за подбор и работу девушек отвечала администратор - 30-летняя киевлянка. На специализированных сайтах размещались объявления о наборе веб-моделей. Желающие связывались с фигуранткой, которая и проводила с ними собеседования. Девушки работали в три смены - утреннюю, дневную и ночную. Заработную плату получали наличными каждую неделю.

Полицейские под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 провели обыски в местах проживания фигурантов и непосредственно в порностудии, где были изъяты соответствующие вещественные доказательства: денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны с рабочими переписками, черновые записи и тому подобное. Три человека - организатор, администратор и модель - задержаны. Фигурантам грозит до семи лет заключения.

Ранее в Харькове правоохранители разоблачили деятельность интернет-порностудии, которая работала около полугода.

А несколькими днями ранее в Киеве "накрыли" стриптиз-клуб с борделем.

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