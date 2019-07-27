В аварии обошлось без пострадавших, но грузовик заблокировал движение трамваев на 40 минут.

Вечером в пятницу в Киеве на улице Старовокзальной фура вылетела с трамвайных путей рядом с остановкой на обочину и врезалась в забор. Машина заблокировала движение скоростного трамвая, сообщает Информатор в субботу, 27 июля.

"Водитель фуры общаться отказался. Но очевидцы сообщили, что он ехал по Старовокзальной в сторону ж/д вокзала и ему показалось, что встречный пассажирский автобус движется прямо на него. Чтобы избежать столкновение, мужчина постарался сместиться вправо, грузовое авто занесло и оно влетело в забор на обочине", – говорится в сообщении.

В аварии обошлось без пострадавших, но фура заблокировала движение трамваев на 40 минут. Грузовое авто получило серьезные повреждения. На месте работали патрульные.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве фура вылетела с трамвайных путей в забор

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