Отобранные пробы направлены на анализ в химико-бактериологическую лабораторию.

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В сточных водах под Киевом обнаружили нефтепродукты. Неизвестные слили в канализационную сеть опасные для экологии вещества, которые в результате попали в Бортническую станцию аэрации (БСА).

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

"26 июля в 8:45 в приемной камере песколовки II блока БСА обнаружены пятна загрязнений маслянистого типа. Предварительно установлена ​​причина – залповый сброс нефтепродуктов. Отобранные пробы направлены на анализ в химико-бактериологическую лабораторию", – сообщили в ведомстве.

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Залповый сброс – это сброс сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ, превышающих более чем в 20 раз допустимые величины. Такие сбросы выводят из строя оборудование, требуют больших финансовых затрат и времени на очистку, негативно влияют не экологию.

"Киевводоканал" напоминает, что нарушение Правил приема сточных вод наказывается согласно действующему законодательству. Силами Департамента экологического надзора "Киевводоканала" сформирован оперативные группы по выявлению нарушителей Правил приема сточных вод", – говорится в сообщении.

Как сообщалось 23 июля, крымчане жалуются на загрязнение реки Мелек-Чесме - сбежали даже утки.