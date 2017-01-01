Сегодня в Киеве пройдет первый крестный ход ПЦУ: Онлайн

КГГА внесла изменения в работу наземного общественного транспорта.

Сегодня пройдет первый крестный ход ПЦУ informator.news

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Сегодня по Киеву пройдет крестный ход Православной церкви Украины, приуроченный к 1031 годовщине Крещения Руси.

О расписании мероприятий сообщила пресс-служба церкви.

ПЦУ входит в Константинополький патриархат, находящийся в Турции. На полтора часа позже начнется такой же ход Киевского патриархата под руководством Филарета. Таким образом раскол в новосозданной церкви впервые оформится зримо.

В 8:30 в Софии Киевской началась Божественная литургия, которую возглавляет предстоятель ПЦУ Епифаний.

В 10:30 от Софии Киевской двинется крестный ход во главе с Епифанием. Верующие пройдут к памятнику князю Владимиру.

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В 11:00 у памятнику крестителю Руси состоится молебен и будет произнесена молитва за Украину. По окончании молебна, на 11:45, назначено общение представителей СМИ с Епифанием у памятника князю Владимиру.

С 12:00 начнется паломничество верующих к святыням в Свято-Михайловском златоверхом соборе: частице рева креста Господня и мощам святого апостола Андрея Первозванного.

Порошенко прибыл на молебен в Софию уже под его окончание и запустил трансляцию у себя на Facebook.

В связи с торжествами, проводимыми ПЦУ, Киевская городская администрация внесла изменения в работу наземного общественного транспорта.

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28 июля с начала движения до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на ул. Владимирской (на участке от ул. Б. Житомирской до ул. Ирининской), Владимирском проезде, ул. Софийской, ул. Аллы Тарасовой, ул. Малой Житомирской, Рыльском пер., Михайловском пер., ул. Михайловской, ул. Костельной, ул. Трехсвятительской, ул. Б. Житомирской (на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской) движение общественного транспорта будет организовано:

- троллейбусов маршрута № 6 - от Минского массива ст. м. “Лукьяновская“;

- троллейбусов маршрута №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

- автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Европейской пл.

Автобус № 114 будет курсировать на участках от ул. Милославской до Европейской пл. и от железнодорожного вокзала “Центральный“ к бульвару Тараса Шевченко по собственной схеме. Далее маршрут пройдет так: ул. Большая Васильковская - ст. м. “Площадь Льва Толстого“ - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - бульвар Тараса Шевченко. В обратном направлении по собственной схеме.

Как сообщалось, 27 июля в Киеве состоялся крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1031-летия Крещения Руси. В нем участвовали около 300 тыс. человек.