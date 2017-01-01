Киев усиленно охраняют из-за крестного хода ПЦУ

В местах проведения мероприятия установлены фильтрационные пункты, где осматривают участников крестного хода ПЦУ.

Силовики несут службу в усиленном режиме во время мероприятий ко Дню крещения Руси Нацполиция

Полиция перешла на усиленный режим работы в связи с проведением первого крестного хода Православной церкви Украины (ПЦУ) в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции в воскресенье, 28 июля.

Как сообщается, на охрану общественного порядка во время крестного хода ПЦУ заступили подразделения патрульной полиции, Национальной гвардии и спасателей.

"Для мгновенного реагирования на возможные правонарушения созданы дополнительные следственно-оперативные группы, дежурят взрывотехники и кинологи со служебными собаками", - рассказали в ведомстве.

В местах проведения мероприятия установлены фильтрационные пункты, на которых правоохранители осуществляют поверхностный осмотр участников крестного хода ПЦУ.

"Безопасность граждан - превыше всего. Именно поэтому созданы соответствующие фильтрационные пункты, на которых полицейские осуществляют поверхностный осмотр участников шествия. Просим всех с пониманием отнестись к этим превентивным мерам", - подчеркнул начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Накануне в Киеве состоялся крестный ход Украинской Православной Церкви Московского патриархата по случаю 1031-летия Крещения Руси.

Также в столице Украины на выходных ограничено движение из-за мероприятий по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси – Украины.

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