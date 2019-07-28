В крестном ходе ПЦУ было до 15 тыс. верующих, а в шествии с Филаретом около 300

Правопорядок обеспечивали до 2 тысяч правоохранителей.

28 июля в Киеве прошли массовые религиозные мероприятия по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси в которых приняли участие около 15 тысяч верующих.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой отметил: “В релегиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тыс. верующих. Правопорядок обеспечивали до 2 тысяч правоохранителей. Мероприятия в центре столицы прошли без нарушений общественного порядка“.

Для обеспечения порядка во время крестного хода привлекались все подразделения киевской полиции: специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации.

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Всего 27 и 28 июля на мероприятиях, связанных с празднованием крещения Руси нарушений общественного порядка и провокаций зафиксировано не было.

Также 28 июля в Киеве прошел крестный ход Киевского патриархата под руководством Филарета.

Празднование открылось ранней литургией во Владимирском соборе, в 7:00. В 10:00 Филарет совершил позднюю литургию. Далее верующие, которых оказалось около 300-400 человек, пошли на крестный ход вокруг Владимирского собора.

Как сообщалось 27 июля, ко Дню крещения Руси в крестном ходе УПЦ МП участвовали около 300 тыс. человек.

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