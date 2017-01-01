На Софийской площади началось движение колонны, которую возглавляет предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Это первый крестный ход для вновь созданной единой поместной Православной церкви Украины Иван Сидор/Facebook

В Киеве начался первый крестный ход Православной церкви Украины (ПЦУ), приуроченный к 1031-летию крещения Киевской Руси. Об этом сообщили пресс-секретарь ПЦУ Иван Сидор на своей странице в Facebook в воскресенье. 28 июля.

"Впервые идем к нашему крестителю - святому князю Владимиру, через ворота колокольни святой Софии. Идем единой поместной и автокефальной Церковью с нашим Предстоятелем Митрополитом Епифанием", – написал он.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве начался первый крестный ход ПЦУ

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, впереди колонны идут военные капелланы..

Колонна пройдет крестным ходом от Софиевской площади через Владимирский проезд, Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка.

Как сообщалось, полиция перешла на усиленный режим работы в связи с проведением первого крестного хода ПЦУ.

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