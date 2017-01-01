Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве начался первый крестный ход ПЦУ

Комментариев: 0
На Софийской площади началось движение колонны, которую возглавляет предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
Это первый крестный ход для вновь созданной единой поместной Православной церкви Украины
Это первый крестный ход для вновь созданной единой поместной Православной церкви Украины
Иван Сидор/Facebook

В Киеве начался первый крестный ход Православной церкви Украины (ПЦУ), приуроченный к 1031-летию крещения Киевской Руси. Об этом сообщили пресс-секретарь ПЦУ Иван Сидор на своей странице в Facebook в воскресенье. 28 июля.

"Впервые идем к нашему крестителю - святому князю Владимиру, через ворота колокольни святой Софии. Идем единой поместной и автокефальной Церковью с нашим Предстоятелем Митрополитом Епифанием", – написал он.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, впереди колонны идут военные капелланы..

Колонна пройдет крестным ходом от Софиевской площади через Владимирский проезд, Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка.

Как сообщалось, полиция перешла на усиленный режим работы в связи с проведением первого крестного хода ПЦУ.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: церковь, крестный ход, православная церковь, крестный ход Украина, ПЦУ, Православная церковь Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь