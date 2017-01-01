В Киеве начался первый крестный ход ПЦУ
В Киеве начался первый крестный ход Православной церкви Украины (ПЦУ), приуроченный к 1031-летию крещения Киевской Руси. Об этом сообщили пресс-секретарь ПЦУ Иван Сидор на своей странице в Facebook в воскресенье. 28 июля.
"Впервые идем к нашему крестителю - святому князю Владимиру, через ворота колокольни святой Софии. Идем единой поместной и автокефальной Церковью с нашим Предстоятелем Митрополитом Епифанием", – написал он.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве начался первый крестный ход ПЦУ
Как сообщает корреспондент РБК-Украина, впереди колонны идут военные капелланы..
Колонна пройдет крестным ходом от Софиевской площади через Владимирский проезд, Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка.
Как сообщалось, полиция перешла на усиленный режим работы в связи с проведением первого крестного хода ПЦУ.
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