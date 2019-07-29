Киевская городская электричка начала свою работу в 2011 году.

По отзывам киевлян, в работе электрички есть ряд недостатков NewsOne

Утром в понедельник, 29 июля, “Киевпастранс“ отменил 9 рейсов городской электрички.

Об этом сообщает 44.ua со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Отмечается, что рейсы №№ 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321 городской электрички, были отменены по техническим причинам.

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Напомним, что на киевской городской электричке можно объехать город приблизительно за полтора часа. Электричка ездит ежедневно утром и вечером, днем рейсов нет. Интервал между поездками — 15-40 минут.

“Не смотря на короткое время поездок, судя по отзывам киевлян, иногда доехать до нужного места не так и просто. Из-за отсутствия громкоговорителей на станциях, пассажиры не узнают об отмененных рейсах и опаздывают на работу. Кроме задержек в расписании, поезд может остановиться из-за нападения подростков, разрисовающих вагоны. Также есть жалобы на нехватку поездов в час пик, грязь в вагонах и поломанные составы“, - отмечает столичное издание.

Как сообщалось 10 июля, в Киеве водитель автобуса за рулем играл в игру на смартфоне.

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