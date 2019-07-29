В Киеве на "мосту Кличко" треснуло боковое стекло
Мост для посетителей остается открытым .
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В Киеве на велосипедно-пешеходном мосту между Крещатым парком и Владимирской горкой треснуло боковое стекло, расположенное за перилами.
Об этом сообщает “Информатор“.
О треснувшем стекле стало известно около полудня 29 июля. На видео видно, что треснула одна секция.
В настоящее время территория вокруг огорожена, на месте находятся сотрудники муниципальной охраны. Однако, ситуацию они не комментируют, так как только что заступили на смену.
Как сообщалось 11 июля, в Киеве на “стеклянном“ мосту появилась новая трещина и ослабли тросы.
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