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В Киеве на "мосту Кличко" треснуло боковое стекло

Комментариев: 4
Мост для посетителей остается открытым .
На месте находятся сотрудники муниципальной охраны
На месте находятся сотрудники муниципальной охраны
kiev.informator.ua

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В Киеве на велосипедно-пешеходном мосту между Крещатым парком и Владимирской горкой треснуло боковое стекло, расположенное за перилами.

Об этом сообщает “Информатор“.

О треснувшем стекле стало известно около полудня 29 июля. На видео видно, что треснула одна секция.

В настоящее время территория вокруг огорожена, на месте находятся сотрудники муниципальной охраны. Однако, ситуацию они не комментируют, так как только что заступили на смену. 

Как сообщалось 11 июля, в Киеве на “стеклянном“ мосту появилась новая трещина и ослабли тросы.

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Теги: Киев, Кличко, мост, стекло
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Комментариев (4)
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Сливной_Бачок    29.07.2019, 16:29
Оценка:  +3
Сливной_Бачок
Там же никто не ходит! Еще и полиции больше чем на Крещатике. В *опу таких строителей. Огласите подрядчика.
Peyot    29.07.2019, 16:17
Оценка:  -6
Peyot
как же эти дегенераты запарили все ломать. вот реально на детских площадках вечна качели в узлы завязаные. все что из дерева сломано или сожжено что из стекла разбить... железо и бетон поцарапать измазать.... Конченое быдло а не население, а потом е мае кто за наркомана-клоуна голосовал? Как же так?
Michael2811    29.07.2019, 16:43
Оценка:  +1
Michael2811
А ведь была же страна!!!! Рожденный ползать летать не может!!!!!!
РухНС    29.07.2019, 16:49
Оценка:  0
РухНС
ну рассказывай, зачем стекло разбил, дебил???
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