Киев из-за сильного дождя затопило

Пользователи социальных сетей активно публикуют фото и видео подтопленных столичных улиц.

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Сегодня столицу накрыла сильная гроза, в следствии чего многие улицы затопило. Пользователи социальных сетей активно делятся впечатляющими фото и видео.

Самые сильные дожди прошли в центральной части города - на Печерске и Подоле. Позже гроза накрыла Виноградарь и Соломенку.

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Ранее сообщалось о том, что сильный ливень затопил Ровно. Буквально за пару минут улицы города превратились в “венецианские каналы“, а транспорт оказался парализованным.

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