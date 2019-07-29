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Киев из-за сильного дождя затопило

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Пользователи социальных сетей активно публикуют фото и видео подтопленных столичных улиц.
Киев из-за сильного дождя затопило
© facebook.com/alina.kondratenko
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Киев из-за сильного дождя затопило
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Сегодня столицу накрыла сильная гроза, в следствии чего многие улицы затопило. Пользователи социальных сетей активно делятся впечатляющими фото и видео. 

Самые сильные дожди прошли в центральной части города - на Печерске и Подоле. Позже гроза накрыла Виноградарь и Соломенку. 

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Ранее сообщалось о том, что сильный ливень затопил Ровно. Буквально за пару минут улицы города превратились в “венецианские каналы“, а транспорт оказался парализованным.

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Теги: Киев, дождь, потоп
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