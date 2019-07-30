В Киеве арестовали семь человек по подозрению в избиении полицейского

Подозреваемые взяты под стражу без права на внесение залога.

Пострадавший полицейский сейчас находится на лечении Скриншот из видео

В Киеве задержаны 7 человек по подозрению в избиении полицейского в Оболонском районе. Идет следствие.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Напомним, происшествие случилось в ночь с 24 на 25 июля в Оболонском районе столицы. Сотрудник отдела криминальной полиции при исполнении служебных обязанностей стал свидетелем конфликта между группой лиц. Пытаясь разнять агрессивных людей, полицейский сначала сделал им замечание. Однако вместо того, чтобы успокоиться, фигуранты напали него напали.

Оперативнику пришлось применить травматический пистолет - он выстрелил в воздух. Но кто-то из толпы ударил потерпевшего бутылкой по голове, отчего тот потерял сознание. Подозреваемые, пользуясь беспомощным состоянием полицейского, забрали его вещи и скрылись

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В настоящее время личности нападающих установлены. Подозреваемых инкриминируют обвинение по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее сообщалось о том, что полицейский на блокпосте в Донецкой области требовал с водителей взятки.

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