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Богдан: Кличко подтвердил, что не контролирует КГГА

Комментариев: 3
По словам Богдана, "Кличко вынужден договариваться со смотрящими".
Глава ОП Андрей Богдан и мер Киева Виталий Кличко
Глава ОП Андрей Богдан и мер Киева Виталий Кличко
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Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал о том, что “мер Киева Виталий Кличко не контролирует КГГА и вынужден договариваться со смотрящими“.

Об этом Богдан сообщил во время брифинга.

По словам Богдана, у него было несколько встреч с мером Киева.

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 “У меня было несколько встреч с господином Кличко здесь, в администрации, в Офисе президента. Таких встреч было две. На этих встречах я его лично шесть раз - то есть на каждой встрече по три раза, - просил отказаться от института “смотрящих“ в Киеве, отойти от всех коррупционных схем и стать действительно народным мэром, человеком, который не имеет никакого отношения ко всей этой коррупции, бесхозяйственности, происходящей в Киеве“, - сказал Богдан.

При этом глава ОП заявил, что ему предлагали взятку в виде дохода от коррупционных схем на сумму 40 млн долларов. Единственное условие – Кличко остается мером Киева.

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“Несколько дней назад на меня выходил один из адвокатов. Он представился адвокатом одного из таких “смотрящих“, который мешает господину Кличко управлять городом. И выразил такое предложение: работа с местным бюджетом горсовета и городской государственной администрации позволяет им получать 40 млн долларов в год. Просил не трогать главу КГГА и предложил этот бюджет поделить. К сожалению, я не был готов к такой встрече, и не смог зафиксировать эти данные“, - заявил Богдан.

Ранее сообщалось о том, что Богдан не знает, кого Зеленский предложит на должность премьер-министра Украины.

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Теги: Андрей Богдан, Виталий Кличко
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Комментариев (3)
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Вспышка_Справа    30.07.2019, 14:49
Оценка:  +1
Вспышка_Справа
Кличко и сам был в банде Рыбки. Ему не проблема договориться. Правда, мост за 260 миллионов потому трескается и разваливается, но зато деньги отмыты, в общак поступают!
Peyot    30.07.2019, 14:36
Оценка:  -2
Peyot
Бенина зеленая сцанина решила не учится на ошибках януковича и за лу пануться против КиевляН ? Нуну ... давайте ускоряйте свое изгнание... я только за!
Huper!    30.07.2019, 14:26
Оценка:  +1
Huper!
В надежде, что люди сьедят информацию, как второй человек в государстве встречается не понятно с кем
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