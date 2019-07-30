Стало известно, когда начнется реконструкция моста Патона

Мост нуждается не в реставрации, а именно в масштабной реконструкции.

Мост был введенный в эксплуатацию в 1953 году stolychno.news

Читай также: В центре Киева в десятый раз на том же месте образовалась яма

Еще с 2018-го года городская власть внесла в Программу экономического и социального развития Киева работы по реконструкции моста имени Патона, однако не имеет возможности начать соответствующие работы. Чтобы начать реконструкцию требуется разрешение Минкульта.

Об этом сообщил генеральный директор КК “Киевавтодор” Александр Густелев, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, мост, введенный в эксплуатацию еще в 1953 году, находится под охраной государства как памятник архитектуры и градостроительства местного значения (охранный номер 530-Кв).

Читай также: Демонтаж Шулявского моста сняли с воздуха

“Учитывая техническое состояние сооружения, мы инициировали внесение работ по реконструкции моста Патона в Программу экономического и социального развития Киева. Однако до сих пор не можем начать соответствующие работы, ведь законодательство в сфере охраны культурного наследия позволяет проводить только реставрационные работы на объектах, являющихся памятниками архитектуры. Однако реставрация - это покрасить, почистить ... А мост нуждается именно масштабной реконструкции. Мы неоднократно обращались в Министерство культуры Украины, Национальную академию наук Украины с просьбой вывести из статуса памятника на время реконструкции, в рамках которой необходимо провести детальное обследование сооружения. По этому поводу мы неоднократно проводили совместные заседания с представителями Минкульта, НАНУ и Института электросварки им. Е. О. Патона, однако положительного ответа, к сожалению, до сих пор не получили“, - констатировал Александр Густелев.

Как сообщалось 24 июля, сепаратисты не пустили ремонтников осмотреть мост в Станице Луганской.