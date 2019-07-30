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Киевское метро уже упраздняет и карточки: Везде будет действовать только электронный билет

Комментариев: 1
Многие киевляне только недавно купили себе зеленые карточки для проезда - и вновь нововведение!
Карточки уже можно выкидывать
Карточки уже можно выкидывать
metro.kiev.ua

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В киевском метрополитене планируют отказаться не только от жетонов, но и от “зеленых“ карточек метро.

Об этом со ссылкой на спикера предприятия Наталью Макогон сообщает “Хмарочос“.

Если жетоны будут полностью выведены из обращения до 31 октября, то “зеленые карты“ еще некоторое время будут действовать. Конкретные сроки в метрополитене пока не называют.

Впрочем, карточки метро уже прекратили продавать в одном из вестибюлей станции “Теремки“.

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“В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на Теремках так заработал. (Карточки метро) не продаются, проходить еще можно. Сейчас пока переходный период, все инструменты работают“, - сообщила Наталья Макогон.

Как сообщалось 12 июня, в соцсети активно комменитруют “идиотское распоряжение“ начальника КП “Киевский метрополитен“ В.Брагинского “один жетон в одни руки“ - очередь на метро Вокзальная “растянулась на километр“.

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Теги: метро, метрополитен, Киев, карточка, проезд, жетоны
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Комментариев (1)
SEMPENTY    30.07.2019, 17:08
Оценка:  +1
SEMPENTY
По Брагнскому плачет крепкая веревка.
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