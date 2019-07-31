В Киеве таксист завез пассажирку в лес, изнасиловал и ограбил

Насильник заставил девушку перевести ему деньги на карту.

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В ночь на 31 июля в Киеве на Новоирпенской трассе в лесу мужчина-таксист завез девушку в лес и изнасиловал ее.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 01:40. По предварительной информации, девушка поймала попутку на Академгородке, чтобы добраться домой. Она остановила автомобиль Renault. Во время поездки мужчина свернул в лес, который находится на Новоирпенской трассе. Там он избил и изнасиловал пострадавшую.

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Также насильник заставил ее перевести 4500 грн с ее карты себе на счет, забрал у нее мобильный и после этого уехал. После совершения преступления водитель скрылся. Пострадавшая сообщила об этом своей подруге, которая и позвонила в полицию.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось 12 июля 2018, в зоне ЧАЭС двое мужчин изнасиловали иностранку.

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