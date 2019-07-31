Огромные очереди образовываются уже несколько месяцев.

На метро Вокзальная в Киеве снова утром образовалась "пробка"

На метро Вокзальная в Киеве снова утром образовалась "пробка"

Сегодня утром на метро Вокзальная в Киеве образовалась “живая пробка“. Об этом написал Член совета директоров Украинской ассоциации издателей периодической прессы Сергей Чернявский.

Пост Чернявский опубликовал в Facebook.

По словам журналиста, причиной “пробки“ является недостаточное количество автоматов.

Читай также: Киевское метро уже упраздняет и карточки: Везде будет действовать только электронный билет

“Городское коммунальное предприятие Киевский метрополитен. Метро Вокзальная. 10:03 очередь не на вход, а за жетонами...каждое утро и день уже более шести месяцев.Все что надо сделать мэру боксеру это поставить новые автоматы в помещении и на улице“ – отметил журналист.

“Старые автоматы убрали, а новые ещё не подключили...при этом мало закупили. Сейчас, только один стоит на Вокзальной“ – добавил Чернявский



Как сообщалось 12 июня, в соцсети активно комменитруют “идиотское распоряжение“ начальника КП “Киевский метрополитен“ В.Брагинского “один жетон в одни руки“ - очередь на метро Вокзальная “растянулась на километр“.