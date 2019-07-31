Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На метро Вокзальная в Киеве снова утром образовалась "пробка"

Комментариев: 1
Огромные очереди образовываются уже несколько месяцев.
На метро Вокзальная в Киеве снова утром образовалась "пробка"
© facebook.com
Фото 1/5
На метро Вокзальная в Киеве снова утром образовалась "пробка"
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Сегодня утром на метро Вокзальная в Киеве образовалась “живая пробка“. Об этом написал Член совета директоров Украинской ассоциации издателей периодической прессы Сергей Чернявский.

Пост Чернявский опубликовал в Facebook.

По словам журналиста, причиной “пробки“ является недостаточное количество автоматов.

Читай также: Киевское метро уже упраздняет и карточки: Везде будет действовать только электронный билет

“Городское коммунальное предприятие Киевский метрополитен. Метро Вокзальная. 10:03 очередь не на вход, а за жетонами...каждое утро и день уже более шести месяцев.Все что надо сделать мэру боксеру это поставить новые автоматы в помещении и на улице“ – отметил журналист.

“Старые автоматы убрали, а новые ещё не подключили...при этом мало закупили. Сейчас, только один стоит на Вокзальной“ – добавил Чернявский
 

Как сообщалось 12 июня, в соцсети активно комменитруют “идиотское распоряжение“ начальника КП “Киевский метрополитен“ В.Брагинского “один жетон в одни руки“ - очередь на метро Вокзальная “растянулась на километр“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: метро, Вокзальная, очереди
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    31.07.2019, 14:08
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Журналист - дятел! Мер боксер не занимается управлением Киевским метрополитеном, так же как Зе! не отвечает за коммунальные тарифы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь