"Это ужас": Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

Президент попросил больше "такого не делать".

Зеленскому хотели подарить его собственный бюст с отпечатком помады от поцелуя автора скриншот

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Президент Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который недавно появился в продаже в интернете.

Презентовать Зеленскому его бюст с отпечатком красной помады от поцелуя автора попыталась съемочная группа телеканала “1+1“ в ходе визита президента в Черкассы.

“Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно“, - сказал Зеленский.

Глава государства также призвал больше такого не делать.

(эпизод видео на 15:20)

Как сообщалось 24 июля, в Украине начали продавать бюсты Зеленского.