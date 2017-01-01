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"Это ужас": Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

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Президент попросил больше "такого не делать".
Зеленскому хотели подарить его собственный бюст с отпечатком помады от поцелуя автора
Зеленскому хотели подарить его собственный бюст с отпечатком помады от поцелуя автора
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Президент Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который недавно появился в продаже в интернете.

Презентовать Зеленскому его бюст с отпечатком красной помады от поцелуя автора попыталась съемочная группа телеканала “1+1“ в ходе визита президента в Черкассы.

“Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно“, - сказал Зеленский.

Глава государства также призвал больше такого не делать.

(эпизод видео на 15:20)

Как сообщалось 24 июля, в Украине начали продавать бюсты Зеленского.

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Теги: президент, Зеленский, портрет, бюст
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