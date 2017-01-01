"Это ужас": Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Президент попросил больше "такого не делать".
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Президент Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который недавно появился в продаже в интернете.
Презентовать Зеленскому его бюст с отпечатком красной помады от поцелуя автора попыталась съемочная группа телеканала “1+1“ в ходе визита президента в Черкассы.
“Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно“, - сказал Зеленский.
Глава государства также призвал больше такого не делать.
(эпизод видео на 15:20)
Как сообщалось 24 июля, в Украине начали продавать бюсты Зеленского.