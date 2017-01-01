В Киеве вор украл золотую цепочку и проглотил ее
В Киеве по улице Голосеевской 26-летний ранее судимый мужчина напал на 73-летнюю женщину и сорвал с ее шеи золотую цепочку. Неравнодушные прохожие догнали и остановили злоумышленника.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Очевидцы вызвали полицию, которая сразу прибыла на место преступления.
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“Злоумышленник остановили неравнодушные граждане, которые стали свидетелями преступления. Это - 26-летний житель Луганской области, ранее судимый за кражи. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины“ – рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.
Во время осмотра у мужчины нашли кошелек потерпевшей. Впоследствии он признался полицейским, что сорванную цепочку проглотил. Во время медосмотра на рентген снимке задержанного врачи обнаружили украшение.
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“По данному факту начато уголовное производство по части второй статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявили о подозрении. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы“, - добавил Олег Волошин.
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