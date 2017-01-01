В Киев вернулся моряк, которого три года удерживали в Ливии

Моряк обвинялся в совершении правонарушения .

Украинца удерживали в Ливии с 2016 года EPA/UPG

В Киев вернулся украинский моряк, которого удерживали в Ливии с 2017 года и обвиняли в правонарушении.

Об этом сообщил в твиттер-микроблоге секретарь МИД Украины Андрей Заец.

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“Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года. Работаем, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и других стран всех украинских моряков“, - отметил дипломат.

Как сообщалось, в ноябре 2018 в Ливии освободили с захваченного судна трех украинских моряков.

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