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В Киеве ученица автошколы въехала в Bentley

Комментариев: 2
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
В Киеве ученица автошколы въехала в Bentley
Скриншот видео

У станции метро Левобережная ученица автошколы на Chevrolet въехала в Bentley. На место ДТП прибыли патрульные.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“Ой, попал инструктор... У станции метро Левобережная ученица автошколы на Chevrolet въехала в Bentley“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве фура вылетела с трамвайных путей в забор. В аварии обошлось без пострадавших, но грузовик заблокировал движение трамваев на 40 минут.

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Теги: Киев, метро Левобережная, ученица автошколы, Bentley
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Комментариев (2)
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Антибес    31.07.2019, 17:35
Оценка:  0
Антибес
Bentley бывают разные.Сейчас без проблем можно прикупить старенький Bentley по цене новенькой Skoda Octavia.
SEMPENTY    31.07.2019, 17:10
Оценка:  +1
SEMPENTY
Ну молодец.... Пару дней бандиты походят пешком...
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