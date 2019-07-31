В Киеве ученица автошколы въехала в Bentley

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

У станции метро Левобережная ученица автошколы на Chevrolet въехала в Bentley. На место ДТП прибыли патрульные.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“Ой, попал инструктор... У станции метро Левобережная ученица автошколы на Chevrolet въехала в Bentley“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве фура вылетела с трамвайных путей в забор. В аварии обошлось без пострадавших, но грузовик заблокировал движение трамваев на 40 минут.

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