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Советник Трампа: Кличко - это яркий свет, сияющий в окружающей темноте

Комментариев: 4
Советник Трампа: Кличко - это яркий свет, сияющий в окружающей темноте

При мэре Виталии Кличко Киев стал лучше, чем когда бы то ни было. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани в Twitter.

Руди Джулиани назвал Виталия Кличко лучшим мэром Киева и признал, что при нем столица Украины выглядит, как никогда лучше.

"Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и является настоящим патриотом Украины. Город Киев никогда не был лучше. Он - яркий свет, сияющий в окружающей темноте",  – написал Джулиани.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко встретился в США с бывшим мэром Нью-Йорка, советник президента США по кибербезопасности Рудольфом Джулиани.

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Комментариев (4)
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Nikolas_Adver    31.07.2019, 21:54
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
Он - яркий свет, сияющий в окружающей темноте

вот так вот, галицаи, вы все хyйлобаны и выпердыши недоделанные, один кличко-лучик света на всю хохляндию.... сам ПЕНДОС сказал, внемлите благоговейно!
ВАТА_FUCK    31.07.2019, 22:03
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
И_ННА!
Nikolas_Adver    31.07.2019, 22:10
Оценка:  0
Nikolas_Adver
не богохульствуй на слова богоизбранного, анафема на тебя, тьма обдрыстанная!
user10033    31.07.2019, 21:48
Оценка:  0
user10033
я помню эту формулировку:
Кличко - это луч света в темном царстве.
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