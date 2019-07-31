Советник Трампа: Кличко - это яркий свет, сияющий в окружающей темноте

При мэре Виталии Кличко Киев стал лучше, чем когда бы то ни было. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани в Twitter.

Руди Джулиани назвал Виталия Кличко лучшим мэром Киева и признал, что при нем столица Украины выглядит, как никогда лучше.

"Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и является настоящим патриотом Украины. Город Киев никогда не был лучше. Он - яркий свет, сияющий в окружающей темноте", – написал Джулиани.

Mayor Vitaly Klitchko was a great heavyweight champion and is a real patriot of Ukraine. The city of Kiev has never been better. He is a bright light shining in relative darkness. pic.twitter.com/PIN9jfAzb4 — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 31 июля 2019 г.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко встретился в США с бывшим мэром Нью-Йорка, советник президента США по кибербезопасности Рудольфом Джулиани.