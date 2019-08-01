Под Киевом сгорела АЗС: Один человек получил ожоги
В селе Тарасовка Киево-Святошинского района на территории модульной АЗС возник пожар. Один человек госпитализирован с ожогами. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В 6:03 в четверг, 1 августа, подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 150 кв. м. В результате пожара пострадал один человек, который с ожогами госпитализирован в больницу.
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Огнем уничтожено две заправочные колонки (бензин и сжиженный газ), пластиковую емкость с дизтопливом (объемом 10 м3), здание охраны (площадью 6 м2), поврежден легковой автомобиль.
Спасены две наземные емкости (бензин и сжиженный газ). К тушению от ГСЧС привлекалось 30 человек личного состава и 5 единиц техники.
Напомним, в Житомире на автозаправочной станции произошел пожар, пострадали два человека, огонь уничтожил четыре автомобиля.
Как сообщалось, 1 июля в Ирпене сгорела заправка.
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