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Под Киевом сгорела АЗС, один человек получил ожоги

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В результате инцидента пострадал один человек, который с ожогами госпитализирован в больницу. Также поврежден легковой автомобиль.
Под Киевом сгорела заправка
Под Киевом сгорела заправка
facebook.com/dtp.kiev.ua

В селе Тарасовка Киево-Святошинского района на территории модульной АЗС возник пожар. Один человек госпитализирован с ожогами. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 6:03 в четверг, 1 августа, подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 150 кв. м. В результате пожара пострадал один человек, который с ожогами госпитализирован в больницу.

Огнем уничтожено две заправочные колонки (бензин и сжиженный газ), пластиковую емкость с дизтопливом (объемом 10 м3), здание охраны (площадью 6 м2), поврежден легковой автомобиль.

Спасены две наземные емкости (бензин и сжиженный газ). К тушению от ГСЧС привлекалось 30 человек личного состава и 5 единиц техники.

Напомним, в Житомире на автозаправочной станции произошел пожар, пострадали два человека, огонь уничтожил четыре автомобиля. 

Под Киевом горит заправка

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Теги: Киев, Киевская область, пожар, АЗС, заправка
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Источник: korrespondent.net

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