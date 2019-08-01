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В Киеве фура протаранила легковушку

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После столкновения водителя легкового авто госпитализировали с травмами. Топливо, которое пролилось из его разбитой машины, смывали пожарные.
KIA Rio получило серьезные повреждения
KIA Rio получило серьезные повреждения
kiev.informator.ua

В ночь на четверг, 1 августа, на Харьковской площади в Киеве столкнулись автомобили KIA Rio и бензовоз Renault. В результате аварии пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу, сообщает Информатор.

Отмечается, что авария случилась около 23:28. По информации правоохранителей, бензовоз заехал в Киев и двигался в сторону центра. В этот момент по кольцу со стороны Бортничей ехала легковушка и пересекала проспект Бажана. На пересечении дорог автомобили столкнулись.

От удара KIA развернуло и машина остановилась в крайней левой полосе, а бензовоз затормозил у обочины. Водителя хэтчбека госпитализировали в больницу. Какой из автомобилей проехал на запрещающий сигнал светофора - будут выяснять полицейские.

На место выезжали пожарные, чтобы смыть разлитое топливо, которое вытекло из легковой машины, с проезжей части. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики, следственно-оперативная группа и спасатели. Подробности ДТП устанавливаются.

 

Несколькими днями ранее в Киеве водитель грузовика умер за рулем и въехал в забор.

Также сообщалось, что полиция нашла водителя, который насмерть сбил человека в инвалидной коляске.

 

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото
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Источник: korrespondent.net

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