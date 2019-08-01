Кличко обратился в НАБУ из-за заявления Богдана

Мэр Киева просит проверить слова главы Офиса президента о том, что ему якобы предлагали 20 миллионов долларов взятки в интересах Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины из-за заявления главы Офиса Президента Андрея Богдана. Об этом мэр Киева сообщил в четверг, 1 августа на своей странице в Facebook.

Он отметил, что 30 июля 2019 года на пресс-конференции Богдан заявил представителям СМИ, что ему в разговоре предлагали взятку в 20 миллионов долларов. И якобы этот разговор проводился в интересах мэра Киева.

"Друзья! Я обратился в НАБУ, чтобы там открыли уголовное производство по заявлению руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки", - написал Кличко.

По его словам, если и были какие-то обращения, то нужно устанавливать, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением. Мэр столицы заявил, что не давал никому полномочий на такие переговоры. А такие заявления главы Офиса президента, по словам Кличко, должны быть проверены в рамках досудебного расследования.

"Надеюсь, что господин Богдан будет способствовать расследованию. Если, конечно, руководитель Офиса Президента Украины, сказал журналистам правду", - отметил Кличко.

Он также добавил, что будет требовать от Богдана извинений за распространение недостоверной информации, если его слова не подтвердятся.

Вошли в клинч. Богдан "наехал" на Кличко

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует ситуацию в городе и вынужден договариваться со "смотрящими".

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