Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве вор опоил кассира обменника и забрал всю выручку

Комментариев: 2
Девушка-кассир не помнит, как отдала преступнику всю выручку.
Преступник забрал около 50 тысяч гривен
Преступник забрал около 50 тысяч гривен
скриншот

В Киеве на улице Саксаганского мужчина, опоив чем-то кассира обменного пункта, скрылся со всей выручкой.

Как сообщает “Киев Оперативный“, мужчина обменял в киоске 10 долларов, а затем вернулся в пункт обмена с кофе и угостил девушку-кассира.

Читай также: В Киеве на Майдане задержали клофелинщика из Донецкой области

“После нескольких глотков девушка перестала понимать, что с ней происходит, и „проснулась“ уже на улице. Как выяснилось, она вынесла мужчине всю кассу — около 50 тысяч гривен. Может, кто узнает этого умелого поклонника?“ — отмечается в комментарии к фото.

Как сообщалось 26 апреля, возле обменника на Оболони вновь засняли мошенника.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: вор, обменник, валюта, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
SEMPENTY    01.08.2019, 11:51
Оценка:  +2
SEMPENTY
Ну кассирша тупая в натуре... то что она сделала это должностное преступление. Пуст сама и расплачивается.
нафнаф    01.08.2019, 11:45
Оценка:  +1
нафнаф
кассирша ТП
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь