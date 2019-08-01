В Киеве вор опоил кассира обменника и забрал всю выручку

Девушка-кассир не помнит, как отдала преступнику всю выручку.

В Киеве на улице Саксаганского мужчина, опоив чем-то кассира обменного пункта, скрылся со всей выручкой.

Как сообщает “Киев Оперативный“, мужчина обменял в киоске 10 долларов, а затем вернулся в пункт обмена с кофе и угостил девушку-кассира.

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“После нескольких глотков девушка перестала понимать, что с ней происходит, и „проснулась“ уже на улице. Как выяснилось, она вынесла мужчине всю кассу — около 50 тысяч гривен. Может, кто узнает этого умелого поклонника?“ — отмечается в комментарии к фото.

Как сообщалось 26 апреля, возле обменника на Оболони вновь засняли мошенника.