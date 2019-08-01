"Ситуация располагает": Ткаченко готов возглавить киевскую власть

Генеральный директор холдинга 1+1 прокомментировал возможность своего назначения в Киевсовет.

Кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа и глава холдинга 1+1 Александр Ткаченко допускает свое назначение в Киевсовете.

Об этом Ткаченко сообщил НВ.

По словам гендиректора 1+1, “ситуация располагает“.

Читай также: Кличко на выход. Конфликт за власть в Киеве

“Мы можем предполагать что угодно, но жизнь диктует свои условия. Изначально не планировал, но ситуация располагает“, - сказал он.

Ткаченко заявил, что 5 лет в Киеве кризис и возможно он будет баллотироваться.

Читай также: В “Слуге народа“ насчитали 17 медийщиков

“Вопрос не в том, хочу я баллотироваться или не хочу, а в том, что мы имеем в Киеве. В Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей. Я не исключаю такого варианта“, - сказал он.

По мнению Ткаченко, Киев необходимо избавить от “тотальной коррупции“.

Читай также: Двоевластие в Киеве. Кличко лишат полномочий?

“В Киеве - тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластей, ведь в городе по сути нет районных властей. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а двое людей - Вадим Столар, Максим Мыкытась“, - сказал он.

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что Кличко должен уйти с собственного поста, “так как он не контролирует власть в городе“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.