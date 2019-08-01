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В Киеве авто госохраны влетело в дерево, водитель погиб от сердечного приступа

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Спустя несколько минут после ДТП водитель погиб от сердечного приступа .
В Киеве авто госохраны влетело в дерево, водитель погиб от сердечного приступа
© kiev.informator.ua
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В Киеве авто госохраны влетело в дерево, водитель погиб от сердечного приступа
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В центре Киева по улице Тарасовской авто госохраны Renault врезалось в дерево. На место прибыли полицейские и увидели водителя, бьющегося в судорогах.

Об этом сообщает Информатор.

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Полицейские попытались оказать первую медицинскую помощь мужчине, однако попытки оказались тщетными. Водитель скончался на месте.

По предварительным данным, причиной смерти оказался сердечный приступ. Известно, что погибший был сотрудником государственной охраны.  

Ранее сообщалось о том, что в Киеве водитель завез пассажирку в лес, изнасиловал и ограбил. Насильник заставил девушку перевести ему деньги на карту.

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Теги: Киев, ДТП, Госохрана, сердечный приступ
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