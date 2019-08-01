"Президент, выходи": В Киеве обманутые вкладчики штурмуют ОП

Люди требуют, чтобы "государство было гарантом получения жилья при инвестировании в строительство".

Протестующие требуют, чтобы к ним вышел президент Скриншот видео

В Киеве по улице Банковой проходит два митинга. Один протест организовали добровольцы и родственники политзаключенных, второй – обманутые вкладчики.

Об этом сообщает Информатор.

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Под зданием Офиса президента собрались вкладчики 20 недостроенных ЖК. По словам протестующих, застройщики их “кинули“.

“Киев – кладбище долгостроев“, “Новый президент – наша надежда“, “Зеленский“ – кричат люди

Обманутые инвесторы принесли на Банковую карематы и одеяла. Сказали, что будут там жить.

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В течение часа к людям никто не вышел. Протестующие взялись за штурм здания. Они стучали в двери и попытались попасть внутрь. После вступили в потасовку в полицией диалога и нацгвардейцами.

К протестующими вышел представитель президента и пообещал – Владимир Зеленский выйдет к людям.

Ранее у Зеленского назвали сроки формирования Кабмина. Новое правительство будет сформировано за один-два дня работы парламента нового созыва, считает представитель президента в Кабмине.

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