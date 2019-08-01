Переименование: Возвращение киевским проспектам Бандеры и Шухевича старых названий обжаловали
Украинский институт национальной памяти подал апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Об этом сообщил юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко, передает "Радио Свобода".
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"Все обоснования отсутствия нарушений прав истцов, неправильного применения судом первой инстанции норм процессуального права, неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям норм законов "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики", неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям и "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий" были представлены в Окружном административном суде", - объяснил юрист.
Как сообщалось 26 июня, Вятрович отреагировал на переименование проспектов Бандеры и Шухевича.
Напомним, Проспект Ватутина в Киеве окончательно переименовали в Шухевича в июне 2017 года.
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