Переименование: Возвращение киевским проспектам Бандеры и Шухевича старых названий обжаловали

25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в Киеве в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Украинский институт национальной памяти подал апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Об этом сообщил юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко, передает "Радио Свобода".

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"Все обоснования отсутствия нарушений прав истцов, неправильного применения судом первой инстанции норм процессуального права, неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям норм законов "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики", неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям и "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий" были представлены в Окружном административном суде", - объяснил юрист.

Как сообщалось 26 июня, Вятрович отреагировал на переименование проспектов Бандеры и Шухевича.

Напомним, Проспект Ватутина в Киеве окончательно переименовали в Шухевича в июне 2017 года.

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