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Переименование: Возвращение киевским проспектам Бандеры и Шухевича старых названий обжаловали

Комментариев: 9
25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в Киеве в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
"Окончательное" переименование оказалось не окончательным
"Окончательное" переименование оказалось не окончательным
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Украинский институт национальной памяти подал апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Об этом сообщил юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко, передает "Радио Свобода".

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"Все обоснования отсутствия нарушений прав истцов, неправильного применения судом первой инстанции норм процессуального права, неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям норм законов "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики", неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям и "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий" были представлены в Окружном административном суде", - объяснил юрист.

Как сообщалось 26 июня, Вятрович отреагировал на переименование проспектов Бандеры и Шухевича.

Напомним, Проспект Ватутина в Киеве окончательно переименовали в Шухевича в июне 2017 года.

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Теги: переименование, декоммунизация, Бандера, Шухевич, Ватутин, Киев
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Комментариев (10)
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Coюзник    01.08.2019, 16:11
Оценка:  +1
Coюзник
Кстати специально для россиян которые боятся одного упоминания Бандеры и Шухевича ... должны знать что в Украине есть еще один национальный герой которого ненавидят в другой стране.
Это Богдан Хмельницкий ... в его честь названы города и улицы .. и бесчиленное количество памятников
Coюзник    01.08.2019, 16:12
Оценка:  +1
Coюзник
Поляки привыкли ... и россияне привыкните ...
КимЧенПых    01.08.2019, 16:29
Оценка:  0
КимЧенПых
Хмельницкий лёг под турок тем самым дав себя нае.бать и просрать полностью Украину. ЛОЛ
Nikolas_Adver    01.08.2019, 16:07
Оценка:  0
Nikolas_Adver
когда обратно переименуют эти проспекты будут действовать как экзорцизм на бендеровцев, они там будут падать с воплями и трясучкой, верещать и пену изо рта пускать.... не ходите на эти улицы, панове майданутые, гулять!
Coюзник    01.08.2019, 16:00
Оценка:  +2
Coюзник
Только потом будут спорить у кого более круче номер ... типа 44 или 88
Наш народ найдет к чему придраться
GentleAngel    01.08.2019, 15:52
Оценка:  +1
GentleAngel
Дабы исключить в обозримом будущем все споры, предлагаю: запретить использовать в наименованиях улиц, проспектов, площадей, сел, поселков, городов ... имена любых героев, деятелей, отличившихся, а также запретить установку памятников, бюстов, мемориалов - для этого есть специально отведенные места.
Coюзник    01.08.2019, 15:58
Оценка:  +2
Coюзник
Все правильно!!! улица №15 или смт №35
GentleAngel    01.08.2019, 16:12
Оценка:  +3
GentleAngel
Авеню.
Coюзник    01.08.2019, 16:13
Оценка:  +1
Coюзник
Это как кому удобно ... а для меня достаточно вулиця
GentleAngel    01.08.2019, 16:16
Оценка:  0
GentleAngel
Неужели лексический запас так ничтожен, что Ф.И.О. и № - спасательный круг, для ограниченных интеллектом.
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