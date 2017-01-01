Ткаченко поливал грязью Кличко, чтобы занять его место – эксперт

Генеральный продюсер "1+1" Александр Ткаченко использовал ресурс телеканала для того, чтобы снизить рейтинг мэра Киева Виталия Кличко и занять его место. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Михаил Шнайдер.

Об этом сообщает телеканал 112.

"Сегодня появилась горячая новость о том, что Ткаченко, тот самый генпродюсер "1+1", прямо и открыто заявил о своих амбициях стать главой Киевской Администрации. Теперь становится понятно, почему он и подконтрольный ему телеканал, два года, чуть ли не каждый день "Мочили" Кличко. Все эти так называемые "Журналистские Расследования" выходили без каких-либо фактов и доказательств, а их главная задача – манипулировать мнением телезрителей, то есть нашим с вами Мнением", – заявил эксперт.

По его словам, за "журналистскими расследованиями" скрывалась банальная борьба за власть в столице.

"Ткаченко просто-напросто использует свое служебное положение и рейтинговый канал, для того чтобы "Мочить" своего конкурента и банально занять его Место. Откровенно говоря, еще на президентских выборах, плюсы не отличались особой объективностью, а теперь вообще не стесняются использовать свои возможности в политических Целях. Так что слепо верить всему, что говорится в их сюжетах, не стоит", – считает политолог.

Он также подчеркнул, после суда Кличко с телеканалом, "плюсам" скорее всего придется давать публичные опровержения своих сюжетов.

"Нам практически круглосуточно внушают полуправду, ложь и манипуляции про фантастические коррупционные схемы, про каких-то смотрящих и прочие Фантазии. Не подкрепляя это ни доказательствами, ни документами, ни Фактами. Просто постоянный поток Грязи. Но рано или поздно за все приходится Отвечать. Я с нетерпением жду того момента, когда суд рассмотрит иски от Кличко к каналу "1+1". И я подозреваю, что в результате, плюсам придется давать опровержения по своим же "Гениальным" Сюжетам", – подытожил Михаил Шнайдер.